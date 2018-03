Brandje in gevangeniskeuken 05 maart 2018

02u25 0

De brandweer is gisterenmiddag uitgerukt naar de gevangenis in de Wezenstraat. In de keuken had een frietketel door oververhitting vuur gevat. Dat ging met nogal wat rookontwikkeling gepaard. De toestand was echter snel onder controle en er hoefde niemand geëvacueerd te worden. (WDH)