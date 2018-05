Brandende frietketel doet uitbater in ziekenhuis belanden 15 mei 2018

03u04 0 Turnhout Een brandende frietketel bij snackbar Sweet Chicken in de Turnhoutse Herentalsstraat heeft gisterenmiddag voor een felle rookontwikkeling gezorgd. De uitbater werd naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak gisteren kort na de middag uit en werd rond 12.15 uur opgemerkt. Twee frietketels in de keuken van snackbar Sweet Chicken in de Herentalsstraat hadden vuur gevat. De brand was meteen erg fel. In afwachting van de brandweer probeerde de uitbater van de snackbar nog zelf het vuur te lijf te gaan. Hij moest zijn bluswerken uiteindelijk staken en is, bedekt onder een laagje roet, naar het ziekenhuis gebracht omdat hij te veel rook had ingeademd.





Flatbewoner geëvacueerd

De brandweer had de brand snel onder controle, maar het vuur is wel even erg hevig geweest. Dat veroorzaakte een felle rook, die zich via de traphal naar de appartementen op de twee verdiepingen boven de snackbar verspreidde. De bewoner van de flat op de bovenste verdieping geraakte niet meer op eigen kracht naar buiten. De man moest door de brandweer via het raam worden geëvacueerd. Via datzelfde raam slaagde hij erin geen rook maar verse lucht in te ademen in afwachting van zijn evacuatie. De Herentalsstraat was door de brand anderhalf uur afgesloten voor het verkeer. (JVN)