Brand treft foyer van De Warande: volgende expo niet in gevaar Jef Van Nooten

10 januari 2019

11u20 0 Turnhout In cultuurhuis De Warande is donderdagochtend brand ontstaan in de foyer op de ondergrondse verdieping. Een werknemer van de poetsploeg kon de brand blussen en zo erger voorkomen. “De volgende tentoonstelling komt niet in het gedrang”, zegt directeur Staf Pelckmans.

De foyer naast de tentoonstellingsruimte op de ondergrondse verdieping van De Warande hangt onder een laag roet. Aanleiding is een brand die er donderdagochtend rond 6.30 uur heeft gewoed. “De voorbije twee weken werden werken uitgevoerd aan de parketvloer van de tentoonstellingsruimte. De vloer werd vermist. De werken zijn begin deze week afgerond. We vermoeden dat er een aantal vodden in een bak zijn achter gebleven, waarna zelfontbranding heeft plaats gevonden. Al is dat nog niet zeker. De precieze oorzaak moet nog onderzocht worden”, vertelt Staf Pelckmans, directeur van De Warande.

De foyer kan voorlopig niet gebruikt worden. Een gespecialiseerde firma zal de onthaalruimte komen poetsen. De naastliggende tentoonstellingsruimte bleef wel gevrijwaard van rookschade. Op dit moment loopt er geen tentoonstelling in de zaal. “De volgende expo staat gepland voor 26 januari, maar de opbouw daarvan zal geen vertraging lopen. Omdat er in de exporuimte zelf geen schade is”, vertelt Pelckmans. “Alle ruimtes zijn goed gecompartimenteerd. De branddeuren zijn dicht geslagen en het alarm is af gegaan. Al wat er moest gebeuren op vlak van brandveiligheid is gebeurd.”

Ondanks de compartimentering kon de rook zich verspreiden doorheen de ondergrondse verdieping van de Warande. De buitendeuren werden open gezet om te verluchten. Dat was zowat het enige dat de opgetrommelde brandweer nog moest doen. “De brandweer heeft niet meer moeten blussen. Eén van de poetsmensen heeft koelbloedig gereageerd en had de brand al met een poederblusser geblust nog voor de aankomst van de brandweer”, besluit Staf Pelckmans. De werknemer werd ter controle van eventuele rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

De tentoonstelling die op 26 januari opent in de Warande heet ‘The Gulf Between’, een tentoonstelling over zwart, wit en alles daartussen. De titel verwijst naar de eerste Amerikaanse filmproductie in technicolor.