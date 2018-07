Brand in opslagsilo isolatiebedrijf 02 juli 2018

De brandweerzone Taxandria post Turnhout werd vrijdagnacht rond 3.30 uur opgetrommeld voor een brand in een silo op de site van isolatiebedrijf Kingspan aan de Visbeekstraat. In de silo zat een product dat gebruikt wordt bij de productie van isolatieplaten. "De brand zorgde voor geurhinder in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf", zegt burgemeester Eric Vos (T.I.M.). "In samenwerking met technische ploegen van het bedrijf startte de brandweer de bluswerken met stikstof. Dat bleek te helpen omdat op die manier de zuurstof uit de silo werd gehaald waardoor het vuur doofde. Kingspan beschikt over stikstof omwille van eerdere ervaringen op het bedrijf waarbij deze stof noodzakelijk bleek bij bluswerken van silobranden." De voorbije maanden waren er al meer incidenten bij Kingspan. Tijdens de bluswerken voerde het Turnhoutse brandweerkorps metingen uit. Daaruit bleek dat er geen gevaar is voor de gezondheid van omwonenden. (VTT)