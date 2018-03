Bouwvakker sterft na val van 15 meter KENNETH (38) DONDERT VAN STELLING VOOR OGEN COLLEGA'S JEF VAN NOOTEN & ANDREAS DE PRYCKER

10 maart 2018

02u40 0 Turnhout Een man (38) uit Turnhout is donderdag om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval in Leuven. Kenneth Bauweraerts was er een stelling aan het opbouwen toen hij van 15 meter hoogte naar beneden viel. "Zijn drie collega's zagen het gebeuren. Hij was op slag dood", zegt Jeroen Libbrecht.

Wat begon als een gewone werkdag, kende donderdag een fataal einde voor de 38-jarige Kenneth Bauweraerts uit Turnhout. De man werd in Leuven het slachtoffer van een tragisch arbeidsongeval. "Een 38-jarige mannelijke arbeider uit Turnhout is donderdagvoormiddag overleden toen hij van een stelling viel aan de Leuvense Vaartkom", bevestigt Stephanie Vanthienen, woordvoerster van het Leuvense parket. "De man stond op dat ogenblik op een hoogte van vijftien meter. Hij was op slag dood."





Een wetsdokter en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse gekomen om de omstandigheden van de fatale val van Kenneth Bauweraerts te onderzoeken. "Alles wijst richting een arbeidsongeval, maar de precieze details van het ongeval zijn vooralsnog onduidelijk", vertelt Stephanie Vanthienen nog. "Er zijn geen aanwijzingen om te denken dat de infrastructuur op en rond de werf niet in orde was."





Alle hulp te laat

Kenneth Bauweraerts was in Leuven aan de slag voor een onderaannemer van de bouwfirma Van Roey uit Rijkevorsel. Hij voerde er stellingswerken uit aan de Hungaria in Leuven. "Hij was samen met drie collega's bezig met een stelling te bouwen toen dit tragische ongeluk gebeurde", vertelt Jeroen Libbrecht, communicatieverantwoordelijke voor de tijdelijke handelsvereniging Houben-Van Hout.Pro. De twee aannemers waren samen bezig met de renovatie van het Hungariagebouw, dat een jaar geleden werd afgebroken en vroeger nog dienst deed als klimzaal.





"Het slachtoffer werkte voor een onderaannemer die de stelling kwam bouwen", aldus nog Libbrecht. "Hij viel aan de straatzijde van de Vaartkom op de grond en was op slag dood. Zijn drie collega's hebben het zien gebeuren. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Is die man onwel geworden, heeft hij iets gekregen? Ik heb er het raden naar."





Steunbetuigingen

"Ik weet dat alle documenten en procedures volledig in orde waren. Er was iemand van onze tijdelijke handelsvereniging naar de werken gaan kijken en die had nog nooit een firma gezien die zo veilig werkte. Zij hadden een erg goede reputatie opgebouwd. Het is alleszins een erg tragisch ongeval, en wij voelen mee met de nabestaanden."





Kenneth Bauweraerts had geen vrouw of kinderen. Hij laat wel onder meer zijn ouders, broer en schoonzus achter. "Niet voor niets geleefd, niet voor niets gestorven. Wel heel veel beleefd, wel hele mooie herinneringen verworven", schrijven zij op de rouwbrief. Op de Facebookpagina van zijn broer en schoonzus verschenen sinds donderdag vele tientallen steunbetuigingen.





De afscheidsplechtigheid voor Kenneth vindt donderdag 15 maart om 10 uur plaats in crematorium Pontes aan de Steenweg op Merksplas in Turnhout.