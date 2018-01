Boom valt op caravan en voortent 19 januari 2018

02u37 0 Turnhout Op de camping van het Campinastrand van Dessel was er donderdag ook de nodige averij voor verschillende bewoners. Zo werd de caravan en de voortent van Anja Bolleke uit Turnhout zwaar beschadigd.

"Een grote boom heeft de voortent waar ook de keuken in stond volledig vernield", zegt een vriend van Anja. "Inclusief dus ook heel de inboedel. Daarnaast was er ook nog wat schade aan het dak, waar een lek in zit. We hopen dat we zo snel mogelijk alles kunnen laten herstellen en dat we in de lente en de zomer terechtkunnen in onze caravan." De klap moet in elk geval enorm geweest zijn. (VTT)