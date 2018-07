Boneyard steekt volledig in het nieuw dankzij vrijgevige skaters 23 juli 2018

02u26 0 Turnhout Skatehal Boneyard kan er weer enige tijd tegen. Dankzij de financiële bijdragen van een vijftal skaters zijn alle toestellen vernieuwd.

De skatehal opende een tiental jaren geleden in de oude gebouwen van Pidpa aan de Steenweg op Oosthoven. Een 'tijdelijke' skatehal die ondertussen al een decennium meegaat dus. De skatetoestellen raakten ondertussen wat versleten, maar die zijn nu opgeknapt. Met dank aan Lucas Verheijen van Pirate Piercing, Ben Meulders van BM Wheels, Steven Lenaerts, Kris Wouters van Skytree Services en Stefan Jacobs van Yardkeepers.





Kinderdromen

"We besloten samen om geld bij elkaar te brengen om de opknapwerken te kunnen uitvoeren. We zijn blij dat we dit kunnen doen. Toen wij als kleine jongens begonnen te skaten, konden we dat alleen op straat. Wij konden van zulke toestellen alleen maar dromen. Als we de jongeren nu zien skaten hier, dan vallen zelfs onze monden wagenwijd open van wat ze kunnen en durven."





Hoe lang The Boneyard nog blijft bestaan, is niet duidelijk. Voorlopig blijft de stad eigenaar en zijn er niet veel projectontwikkelaars geïnteresseerd in de site.





"Voor ons niet erg, want des te langer kunnen wij en de jongeren er van genieten", lachen de initiatiefnemers. The Boneyard is normaal open op woensdag, zaterdag en zondag. "Wij komen meestal wel zondagvoormiddag tijdens de familiedag. Dan maken we ons niet zo belachelijk ten opzichte van de jongeren", grijnst Lucas Verheijen nog. (VTT)