Boetes tot 400 euro voor wie niet opdaagde als bijzitter: zwangerschap wel aanvaard als excuus Jef Van Nooten

08 april 2019

19u25 0 Turnhout Wie bij de verkiezingen van 26 mei zijn kat stuurt als bijzitter kan maar beter een heel goed excuus hebben. Van de 66 Kempense bijzitters die werden gedagvaard omdat ze niet opdaagden bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn er slechts drie vrijgesproken.

Eén van de afwezige bijzitters die door de rechtbank werd vrijgesproken, is Maité Garcia Millano uit Balen. Zij was op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen 27 weken zwanger en hing op de ochtend van de verkiezingen boven de wc-pot met ochtendmisselijkheid. Ze arriveerde daardoor 10 minuten te laat aan het kiesbureau. Ze nam vorige maand haar pasgeboren baby mee naar de rechtbank en overhandigde een doktersattest aan de rechter om aan te tonen dat ze effectief zwanger was op 14 oktober. De rechter aanvaardde het excuus en sprak de vrouw vrij.

Ook twee andere beklaagden werden vrijgesproken, maar de meeste bijzitters die afwezig bleven bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn schuldig bevonden. 23 van hen moeten een effectieve boete van 400 euro betalen, terwijl bij 24 anderen een deel van die boete met uitstel werd uitgesproken. Nog eens 12 bijzitters zijn schuldig bevonden, maar krijgen opschorting van straf.