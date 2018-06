Boerderij op marktplein brengt consument dichter bij producent 25 juni 2018

02u34 0 Turnhout Een opvallend decor zondag op de Grote Markt in Turnhout. Het marktplein werd er omgetoverd tot een boerderij, inclusief dieren. "Om de consument te laten kennismaken met de landbouwsector", klinkt het.

Een kinderboerderij streek al wel vaker neer op de Grote Markt in Turnhout. Maar dit keer sloegen Groene King en CD&V Turnhout de handen in elkaar om een echte boerderij naar het marktplein te brengen. Groene Kring is een vereniging voor jonge land- en tuinbouwers. Met het initiatief wilden ze consumenten en producenten dichter bij elkaar brengen. "Om de consument te laten kennismaken met de landbouwsector brengen wij de landbouw tot bij hen. Zo willen we onze lokale producten in de kijker zetten en de mensen laten proeven van het landbouwlekkers uit onze streek", vertelt Stef Breugelmans van Groene Kring Turnhout.





Op de boerderij op de Grote Markt was er voor elk wat wils: boerderijdieren, een plein vol machines, educatieve spelen, een tekenwedstrijd voor de kleinsten, enzovoort. Naast de activiteiten die ze op de boerderij voorgeschoteld kregen, konden bezoekers ook een bezoek brengen aan de hoevemarkt waar lokale producten aan de man werden gebracht. "Lokale producenten boden er hun producten aan om bezoekers te laten kennismaken met en proeven van unieke lekkernijen uit de streek." (JVN)