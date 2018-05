BMX-parcours vol glas krijgt laag dolomiet 30 mei 2018

02u51 0

Het BMX-parcours aan Park Spooreinde in Turnhout heeft een laag dolomiet gekregen. Open Vld had de stad er attent op gemaakt dat er heel wat glasscherven in het zand zaten.





Aan Park Spooreinde in Turnhout werd onlangs een BMX-parcours aangelegd. Het zand dat daarvoor werd gebruikt, bleek heel wat glasdeeltjes te bevatten. Het gevaar op verwondingen of schade aan BMX-fietsen was reëel. "Op het BMX-parcours waren niet enkel afgestompte glasdeeltjes te vinden, maar ook scherpe stukken vlak glas. Glasscherven zijn geen goede combinatie met fietsbanden en spelende kinderen", zegt raadslid Pierre Gladiné (Open Vld) Nadat de oppositiepartij recent het probleem aankaartte, heeft het stadsbestuur maatregelen genomen. "Het stadsbestuur heeft geen meldingen gekregen van snijwonden of platte banden", zegt schepen Luc Debondt (TIM). "We hebben het zichtbare glas uit het zand verwijderd, en er is een laag dolomiet over gelegd." (JVN)