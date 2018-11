Blikvanger op Wintersalon: tuin van 800 m² Alle chalets op ‘Kerstmarkt’ bemand door Turnhoutse handelaars en verenigingen Jef Van Nooten

22 november 2018

13u28 0 Turnhout De stad voert op het Wintersalon enkele nieuwigheden in ten opzichte van vorig jaar. De belangrijkste nieuwigheid is een Wintertuin van 800 vierkante meter op de Grote Markt. “Met kronkelende paadjes, gezellige hoekjes en duizenden viooltjes en kerstbomen. Uniek in Vlaanderen”, zegt coördinator Filip De Roover.

Het stadsbestuur van Turnhout zal ook dit jaar zelf instaan voor de organisatie van het Wintersalon. “Vorig jaar was het Wintersalon voor het eerst in handen van de stad. Het was een geslaagde editie, maar er kwamen wel enkele suggesties naar boven gekomen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan”, zegt burgemeester Eric Vos.

Het belangrijkste verschil met vorig jaar is de komst van een Wintertuin. Die moet dè eyecatcher worden van ‘Winter in Turnhout’. “De komende weken wordt er hard gewerkt aan de aanleg van een heuse Wintertuin tussen de kerststal en het Wintersalon”, verduidelijkt Filip De Roover, coördinator van Winter in Turnhout. “De tuin is maar liefst 800 vierkante meter groot en bestaat uit kronkelende paadjes, gezellige hoekjes en duizenden viooltjes en kerstbomen. Hij is uniek in Vlaanderen en wordt gerealiseerd samen met meerlingen en leerkrachten van VIBO. Het enthousiasme en de deskundigheid van de leerlingen en leerkrachten maken dat de tuin een echt pareltje wordt.”

Het Wintersalon zelf telt vijftien chalets. De interesse binnen de stad om een chalet uit te baten, was groot. “In 2016 stelden drie verenigingen en één handelaar uit Turnhout zich kandidaat voor een chalet”, zegt Eric Vos. “Nu zijn alle 15 chalets ingevuld door Turnhoutse handelaars en verenigingen. We kregen zelfs meer aanvragen dan dat er mogelijkheden zijn.”

Eén van de chalets zal bemand worden door fotoclub DFT. Die ‘Fotohut’ is meteen een tweede nieuwigheid. “Bezoekers die dat willen kunnen een foto laten maken in een Tiroler decor. De kerstman komt op verschillende momenten langs om een extra sfeervolle toets aan de foto te geven”, vertelt Filip De Roover. Nieuw is ook ‘De Warmste Chalet’, een chalet voor het goede doel die iedere dag door een andere organisatie wordt uitgebaat. “Vorig jaar stond de ‘goededoelenchalet’ naast de kerststal en was de chalet nauwelijks bemand. Nu wordt de chalet mee geïntegreerd in het Wintersalon en is ze iedere dag open.”

Op basis van de suggesties die vorig jaar binnen kwamen, plant het stadsbestuur dit jaar ook meer muziekoptredens op het Wintersalon. “En er komen ruimere openingsuren. We hebben alle chalethouders gevraagd om 12 uur te openen, en zeker open te blijven tot 22 uur.”

Naast de nieuwigheden zijn er ook enkele vaste waarden zoals de ijspiste. Behalve het Wintersalon staan er ook tal van activiteiten gepland tijdens Winter in Turnhout.