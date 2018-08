Blauwalg bederft pret op Havenfeesten BACTERIE IS MOGELIJK SPELBREKER VOOR GEPLANDE WATERACTIVITEITEN JEF VAN NOOTEN

14 augustus 2018

02u40 0 Turnhout De zestiende editie van de Havenfeesten in Turnhout dreigt er één in mineur te worden. Door een recreatieverbod als gevolg van blauwalgen, kunnen de geplande activiteiten met kajaks en kano's niet doorgaan. "Ook de zeescouts mogen misschien niet op het water", zegt coördinator Bert Vos

Op de Nieuwe Kaai in Turnhout is gisterenavond de zestiende editie van de Havenfeesten van start gegaan. Gisteren stonden er alleen nog maar muziekoptredens en een eetfestijn op het programma, maar vandaag en morgen zou ook het kanaal Dessel-Schoten een cruciale rol spelen in het programma.





Zou... want de blauwalg-bacterie die eerder al gesignaleerd werd op het kanaal Bocholt-Herentals, heeft nu ook het kanaal Dessel-Schoten besmet. "De blauwalgen houden lelijk huis in onze waterwegen. Ook in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten zijn de bacteriën nu aangetroffen, blijkt uit nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)", klinkt het bij de Vlaamse Waterweg nv. "Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier."





Recreatieverbod

De provinciegouverneur heeft daarom ook een recreatieverbod uitgevaardigd voor het kanaal Dessel-Schoten. Pleziervaart blijft toegestaan, maar activiteiten zoals kajakken, kanovaren, vissen, waterski of wakeboarden zijn verboden. "Dat verbod zal ons toch parten spelen. Want zowel dinsdag (vandaag, red.) als woensdag zou KajakClub Technico Turnhout aanwezig zijn op de Havenfeesten om demonstraties te geven. Bezoekers zouden ook de mogelijkheid krijgen om mee te varen met een kajak", vertelt Bert Vos, coördinator van de Havenfeesten. "Die activiteiten kunnen nu niet doorgaan, tenzij het verbod alsnog wordt opgeheven. Als het nog wat regent en koeler wordt, kan de blauwalg opnieuw verdwijnen. We blijven hopen dat het recreatieverbod tegen woensdag wordt tenietgedaan." De organisatoren van de Havenfeesten spraken met Kajakclub Technico af dat ze wel een standje krijgen op de kade. Zo kunnen ze toch nog reclame maken voor hun club.





Geen kanovaren

Door het recreatieverbod valt ook de activiteit van de Pink Ribonettes in het water. Zij zouden tijdens de Havenfeesten kanovaren met (ex-)borstkankerpatiënten. Daarnaast dreigen ook de demonstraties van de zeescouts geannuleerd te worden. "Voor de zeescouts komt er pas dinsdagochtend uitsluitsel. Zij brengen hun boten mee, maar we weten nog niet in hoeverre hun boten wel toegestaan zijn. Pas dinsdagochtend weten we of we daar toestemming voor krijgen. Anders zullen hun boten worden tentoongesteld op de kade."





De organisatoren van de Havenfeesten willen er ondanks het recreatieverbod een geslaagde editie van maken. "Rondvaarten met plezierbootjes blijven wel toegestaan, en een belangrijk luik van de Havenfeesten speelt zich sowieso op de kade af met onder meer een kinderrommelmarkt, veel live-muziek, een barbecue en een ontbijt."