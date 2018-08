Blairon viert dubbele verjaardag FEEST OP 1 SEPTEMBER: 80 JAAR KAZERNE, 20 JAAR CAMPUS JEF VAN NOOTEN

24 augustus 2018

02u23 0 Turnhout Het is precies 80 jaar geleden dat de eerste steen van Kazerne Blairon werd gelegd. 700.000 jonge Belgen zouden er uiteindelijk hun soldatendienst beginnen. Exact 20 jaar geleden werd het complex omgevormd tot Campus Blairon. Op 1 september wordt die dubbele verjaardag gevierd met muziek en een expo.

'Over heel België wordt Turnhout geassocieerd met de kazerne', vertelde Marcel De Wilde enkele jaren geleden in deze krant. Hij was de laatste korpsadjudant van de kazerne. Dat Turnhout bij veel Belgen een belletje doet rinkelen, hoeft niet te verwonderen. Maar liefst 700.000 landgenoten waren aan het begin van hun legerdienst gestationeerd in Kazerne Blairon, dat dienst deed als opleidingscentrum. Kazerne Blairon heeft Turnhout mee op de kaart gezet. Reden genoeg voor het stadsbestuur om de 80ste verjaardag van de kazerne te vieren.





"De bouw van de kazerne startte officieel op 11 maart 1938. Een jaar later namen de eerste militairen er hun intrek. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, duurde het niet lang voor de gebouwen in handen vielen van de Duitsers", vertelt Imke Joosten van de toeristische dienst in Turnhout.





"Na de oorlog, vanaf begin 1946, werd de kazerne in gebruik genomen als Opleidingscentrum nr. 3 voor dienstplichtigen. Talrijke jongemannen begonnen zo hun soldatendienst in Turnhout. Na de opleiding gingen ze naar een andere kazerne in eigen land of in Duitsland."





Dienstplicht

In 1994 schortte de Belgische regering de dienstplicht op. Dat leidde vijf jaar later tot de definitieve sluiting van Kazerne Majoor Blairon. "De stad Turnhout kocht het complex op en vormde het om tot Campus Blairon", aldus nog Imke Joosten. "Nadat het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Bedrijven (VIGC) zich in het poortgebouw vestigde, volgden al snel verschillende stedelijke diensten, sociale woningbouwmaatschappij DE ARK, Huisartsenwachtpost Regio Turnhout en enkele bedrijven."





Die omvorming van Kazerne Blairon naar Campus Blairon vond precies 20 jaar geleden plaats. De dubbele verjaardag van kazerne en campus wordt op 1 september gevierd, onder andere met de tentoonstelling 'Zo was het - Zo is het'. "Authentieke voorwerpen en foto's brengen het verleden tot leven. Het 3de Bataljon Parachutisten en het Centrum voor Basisopleiding en Scholing Noord hebben er bovendien een infostand", klinkt het. "Voor wie meer wil weten over het gebouw is er elk half uur een gegidste rondleiding door de site waar sommige elementen nog doen terugdenken aan de tijd van weleer."





Geen feest zonder muziek. Daarom brengt om 15 uur de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht een taptoe onder leiding van commandant-kapelmeester Matty Cilissen. "De muziekkapel bestaat uit 43 muzikanten die samen een harmonieorkest vormen. Na hun optreden is het om 15.30 uur de beurt aan de Turnhoutse Lowland Pipers."