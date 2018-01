Bistro Yvette's al na jaar failliet 02u44 0 Foto Wiggenraad Kim Cuyvers, Yves Verheyen en Romy Lupker bij de opening eind 2016.

De rechtbank van koophandel heeft gisteren de vennootschap achter bistro Yvette's op de Grote Markt in Turnhout failliet verklaard. De bistro opende eind 2016 in het pand van het vroegere Wafelhuis, maar na iets meer dan een jaar hebben de zaakvoerders van Yroki bvba de boeken al weer neergelegd. "We hebben na een jaar de balans opgemaakt en stellen vast dat het niet rendabel is. Dankzij de torenhoge huurkosten op de Grote Markt, de ontelbare belastingen voor KMO's, de belachelijke loonkosten in België en de witte kassa kunnen wij hier niet van leven. We vinden het enorm jammer maar dan stoppen we liever", schreef mede-zaakvoerder Yves Verheyen enkele dagen geleden op zijn Facebookpagina. Door het faillissement van bistro Yvette's verliezen drie werknemers hun job. Meester Christophe Geukens is aangesteld als curator. (JVN)