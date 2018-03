Binken voelen zich niet fier, wel onveilig FIERHEID ONVEILIGHEIDSGEVOEL VERTROUWEN IN STADSBESTUUR TURNHOUT SCOORT SLECHTSTE VAN VLAAMSE CENTRUMSTEDEN JEF VAN NOOTEN

20 maart 2018

02u29 0 Turnhout Steeds minder inwoners van Turnhout zijn fier op hun stad. Dat blijkt uit de nieuwe Stadsmonitor. Met slechts 44%

fiere inwoners (nog 5% minder dan drie jaar geleden) scoort Turnhout het slechtste van alle Vlaamse centrumsteden. En ook op vlak van onveiligheidsgevoel en vertrouwen in het stadsbestuur bengelt de stad achteraan.





De Vlaamse overheid voert iedere drie jaar een grootschalig onderzoek uit bij de inwoners van de dertien Vlaamse centrumsteden. In Turnhout namen vorig jaar 2.578 inwoners deel aan het onderzoek. Omdat de enquête werd afgenomen bij mensen van verschillend geslacht en leeftijd, zijn de resultaten representatief voor de hele Turnhoutse bevolking. Opvallend: de resultaten die een 'gevoel' van de inwoners weergeven, zijn op veel vlakken nog bedroevender dan drie jaar geleden.





Op het vlak van 'fierheid op de stad' is Turnhout de enige centrumstad in Vlaanderen die gebuisd is. Slechts 44% van de inwoners is fier. De stad scoort daarmee nog 5% slechter dan bij het onderzoek drie jaar geleden. "Bijna driekwart van alle inwoners van centrumsteden zijn fier op hun stad. De verschillen tussen de dertien steden zijn echter groot. In Brugge is meer dan 8 op de 10 inwoners fier op hun stad, in Turnhout minder dan de helft. Een verschil van meer dan 40 procent", aldus de onderzoekers. Ter vergelijking met de andere centrumsteden in onze provincie: in Antwerpen is 70% van de ondervraagden fier op zijn stad, in Mechelen 81%.





Op het vlak van onveiligheidsgevoel scoort Turnhout al niet beter. In geen enkele centrumstad voelen inwoners zich zo onveilig dan in Turnhout. Op de vraag "gebeurt het dat je je onveilig voelt in de stad" antwoordde maar liefst 20% dat ze zich altijd of vaak onveilig voelt in Turnhout. In totaal 23% van de inwoners mijdt dan ook bepaalde plekken in de stad.





Lichte beterschap

In Mechelen (9%) en zelfs Antwerpen (13%) voelen veel minder mensen zich onveilig. Positief op vlak van het (on)veiligheidsgevoel is wel dat er lichte beterschap is. Drie jaar geleden voelde nog 24% van de Turnhoutenaren zich onveilig in de stad. Ook positief is dat het gevoel niet verhouding staat tot de criminaliteitsgraad. In Turnhout werden op jaarbasis 95,2 criminele feiten per duizend inwoners gepleegd. Het gemiddelde voor de dertien Vlaamse centrumsteden is 109,4.





De onderzoekers stelden ook de vraag "in welke mate heb je vertrouwen in het stadsbestuur?". Slechts 21% van de Turnhoutenaren antwoordde positief. Turnhout scoort daarmee opnieuw veel slechter dan het gemiddelde van 35%, en is ook op dit vlak de slechtste van de klas. "Tussen de centrumsteden doen zich grote verschillen voor. In Mechelen stelt meer dan de helft van de inwoners vertrouwen in het stadsbestuur, in Turnhout loopt dat terug tot een vijfde", aldus de onderzoekers.





Burgemeester Eric Vos is verrast door de resultaten van de stadsmonitor.





Voorbeeld Mechelen

"Want we hebben de signalen van de vorige stadsmonitor opgepikt. Zo hebben we veel geïnvesteerd in veiligheid en netheid. Op vlak van onveiligheidsgevoel zien we gelukkig een kentering (van 24% naar 20%, red.). Maar bijvoorbeeld voor netheid in de binnenstad zien we nog een verschil tussen de perceptie van de bevolking en de objectieve vaststellingen. Mogelijk moeten we beter informeren wat er allemaal gedaan wordt", zegt Vos. De burgemeester ziet ook een aantal positieve evoluties in de cijfers. "Zo is er meer tolerantie ten opzichte van andere culturen."





Oppositiepartij Open Vld heeft de Stadsmonitor gisteren meteen geanalyseerd, en noemt het 'een rapport om allesbehalve trots op te zijn'.





"De fierheid van de inwoners is er opnieuw stevig op achteruit gegaan. En het vertrouwen in het stadsbestuur is nog steeds het laagste van de 13 centrumsteden, net als het gevoel dat de bevolking voldoende geconsulteerd wordt. Enkel Antwerpen scoort slechter wat de communicatie vanuit de stad betreft", zegt Bart Voordeckers (Open Vld).





"Het is duidelijk, er is werk aan de winkel. Het goede voorbeeld is nochtans niet zo ver te zoeken. Mechelen stond in 2004 nog op de laatste plaats in zowat alle lijstjes. Vandaag staat deze stad met 81% van de inwoners die fier zijn op hun stad mee bovenaan de rangschikking."