Binken klinken op Verlooren Mondagh 02u45 0 Foto Peter Vanderveken

De Grote Markt in Turnhout liep vorige zondag aardig vol voor Verlooren Mondagh. Het was al de zeventiende keer dat het stadsbestuur van Turnhout het volksfeest organiseerde. Enkele honderden inwoners van de stad kwamen er smullen van een worstenbrood of appelbol.Het evenement 'Verlooren Mondagh' werd zoals de voorbije jaren gecombineerd met de traditionele Nieuwjaarsdrink 'Klinken met de Binken'. Iedere bezoeker kreeg een drankbon van 2 euro. Die kon gebruikt worden bij één van de tien Turnhoutse verenigingen die er een kraampje hadden. De stad zorgde tijdens het evenement voor muzikale omlijsting, kinderanimatie en grappige mobiele acts.





(JVN)