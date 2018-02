Bezoekers gaan op expeditie in Turnova 05 februari 2018

02u38 0 Turnhout De Kunstencampus op Turnova in Turnhout zette zaterdag de deuren open. Bezoekers konden er op 'expeditie' komen.

Expeditie Turnova werd georganiseerd naar aanleiding van de 'Dag van de Academies' die door alle academies in Vlaanderen werd gevierd. "Iedereen kon zich laten onderdompelen in de wondere wereld van het deeltijds kunstonderwijs", klinkt het bij de academies in Turnout. "Bezoekers konden luisteren naar concerten, meekijken tijdens open lesmomenten of leuke workshops meevolgen."





De Academie voor Schone Kunsten en de Academie voor Muziek, Woord en Dans zitten sinds dit schooljaar samen in de Kunstencampus op Turnova. "Sindsdien is de nieuwe Kunstencampus een creatief bestuivingsnest waar kinderen, jongeren en volwassenen hun artistieke competenties volop kunnen ontwikkelen. De moderne muziekklassen en polyvalente ruimtes, de balletklassen, het woordauditorium en de concertzaal worden ondertussen bijzonder intensief gebruikt door de leerlingen." (JVN)