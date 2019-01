Bewoners vinden slang in slaapkamer Jef Van Nooten

20 januari 2019

20u01

De politie in Turnhout is op zoek naar de eigenaar van een slang die zondagavond werd aangetroffen in een woning in de Voorzorgstraat. Bewoners uit de Voorzorgstraat in Turnhout stelden zondagavond vast dat er ongewenst bezoek in huis was. In hun slaapkamer troffen ze een geelbruine slang aan van zo’n 30 centimeter lang”, aldus de politie. De eigenaar van de slang of personen die weten wie de eigenaar is, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800/25.101.