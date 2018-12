Bewoners Vaartstraat nemen buurtbib in gebruik Jef Van Nooten

08 december 2018

13u44 0

Buurtbewoners van de Oude Vaartstraat in Turnhout hebben zaterdag kleine buurtbibliotheek in gebruik genomen in de straat. Het ‘buurtbibje’ werd geplaatst ter hoogte van de huisnummers 64-66. “Buurtbewoners sloegen de handen in elkaar en maakten met ondersteuning van De Buurtmakerij een buurtbibje voor volwassenen en een voor kinderen”, klinkt het bij de stad. Buurtbewoners kunnen zelf boeken uit de buurtbibliotheek halen, om ze nadien weer terug te zetten. Bibliotheek Turnhout overhandigde een boekenpakket aan de buurtbewoners om de buurtbib te vullen.