Bewoner kan brandje zelf blussen 16 juli 2018

Donderdagmiddag was er een brandje aan een droogkast in een appartement in de Otterstraat. De bewoner kon het brandje zelf blussen, maar hij moest wel even ter controle naar het ziekenhuis wegens rookintoxicatie. De brandweer kwam ter plaatse om het appartement te ventileren. (WDH)