Betrapt met grondstoffen voor drugs 06 juni 2018

De politie in Turnhout heeft een 47-jarige man uit Eindhoven opgepakt voor inbreuken op de drugswetgeving. De man stootte op een politiecontrole. In zijn wagen vonden de agenten grondstoffen terug voor de aanmaak van verdovende middelen. De man zat enkele dagen in de gevangenis, maar de raadkamer in Turnhout besliste dinsdag dat hij die mag verlaten na het betalen van een borgsom van 2.000 euro.





(JVN)