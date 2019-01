Bestelwagen mist bocht en rijdt B&B binnen... door de muur Kristof Baelus

15 januari 2019

09u59 4 Turnhout In Turnhout is in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 00.30 uur een bestelwagen de bed & breakfast Svilla op de Kastelein binnengereden. De bestuurder en passagier van de bestelwagen raakten hierbij zwaargewond.

Iets over middernacht werden enkele gasten en de eigenaars van Svilla gewekt door een luide knal. Een bestelwagen knalde er in de gevel van de zaak. De bestuurder miste een bocht en reed dwars over een beek, doorheen de voortuin van de B&B en plaatse de bestelwagen zo in de zijgevel.

De 25-jarige bestuurder G.K. uit Turnhout en de 21-jarige passagier M.M. uit Baarle-Nassau werden met zware verwondingen naar het AZ Turnhout, Campus Sint-Elisabeth gebracht.

“De schade binnen is enorm, de bestelwagen raakte de muur aan de inkom. De brokstukken liggen doorheen de inkom en ontbijtruimte maar gelukkig zijn alle gasten ongedeerd”, klinkt het bij de Svilla.

“Op het moment dat het ongeval gebeurde waren wij volzet, ook de komende dagen zijn zeer druk. We hebben al enkele boekingen moeten annuleren voor volgende week, we bekijken nog hoe het nu verder moet.”

De brandweer maakte ‘s nachts het gat in de muur nog dicht met houten platen.