Bestelwagen en graafmachine helemaal uitgebrand 07 februari 2018

02u59 0

Een bestelwagen is dinsdagochtend volledig uitgebrand in de Unionstraat in Turnhout, een straat in woonerf De Nieuwe Erven. De brand brak rond 9.45 uur uit. Een aannemer voerde in de straat werken uit voor Telenet toen zijn bestelwagen plots vuur vatte. In een mum van tijd stond het voertuig in lichterlaaie. Achter de bestelwagen hing een aanhangwagen met daarop een graafmachine. Ook die graafmachine raakte beschadigd door de brand. De brandweerzone Taxandria ging ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de bestelwagen volledig uitbrandde. De brand veroorzaakte een zeer felle rookontwikkeling. (JVN)