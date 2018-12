Beruchte café Central failliet verklaard Jef Van Nooten

04 december 2018

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft de vennootschap achter café Central aan de Merodelei 100 in Turnhout failliet verklaard. De zaakvoerders van A & R Express bvba legden zelf de boeken neer. Het faillissement van café Central komt niet als een verrassing. De Armeense kroegbaas zit al sinds eind juni achter de tralies voor zijn betrokkenheid bij een gewelddadige overval op een geldkoerier die de gokautomaten in het café leeg was komen maken. In de eerste helft van juli moest het café ook verplicht de deuren sluiten. Burgemeester Eric Vos had daartoe het bevel gegeven omdat de exploitatievergunning niet in orde bleek. Nu is de vennootschap achter het café dus ook officieel failliet verklaard. Meester Ronny Ceusters is aangesteld als curator voor het faillissement. Schuldvorderingen kunnen tot 1 januari worden ingediend.