Bert (90) heeft al loopbaan van 68 jaar achter de rug: “Ik wil tot mijn 95ste blijven werken” Jef Van Nooten

21 februari 2019

14u10 0 Turnhout De pensioenen betaalbaar houden? Volgens sommige politici moeten we dan met z’n allen langer werken. We kunnen misschien een voorbeeld nemen aan de 90-jarige Bert Van Beurden uit Oud-Turnhout. Ondanks zijn leeftijd werkt hij nog altijd halftijds in een deurwaarderskantoor, tot twee jaar geleden zelfs voltijds. “Met hart en ziel”, zegt Bert. “Het enige nadeel is dat ik zoveel belastingen moet betalen.”

Bert Van Beurden vierde op Valentijnsdag zijn 90ste verjaardag. Zijn gemiddelde leeftijdsgenoten trekken er met Okra op uit voor een spelletje biljart of petanque. Bert niet. Hij trekt elke dag keurig gekleed naar het gerechtsdeurwaarderskantoor in de Otterstraat in Turnhout. Hij is er al 30 jaar in loondienst. Een nieuwe carrière bovenop zijn vroegere loopbaan als onderhoudsmechanieker. “Ik ben 38 jaar in dienst geweest bij het wegenbouwbedrijf Van Gorp. Met die firma heb ik grote werken uitgevoerd. Zo heb ik geholpen bij de aanleg van het vliegveld van Bierset, het vliegveld van Kleine Brogel, de omgeving van het Delwaidedok, en de E19 tussen Brecht en de Nederlandse grens.” Bert Van Beurden deed zijn werk graag. En eigenlijk had hij helemaal geen zin om op zijn 58ste met prepensioen te gaan. “Ik had gerust nog willen voortwerken, maar in die tijd was het de gewoonte dat je op prepensioen ging zodra het mogelijk was. Iedereen deed het.”

Bert volgde het voorbeeld van zijn generatie, maar besefte al snel dat een gepensioneerd leven niks voor hem was. “Als je altijd lange dagen gewerkt hebt, heb je geen hobby’s opgebouwd. Fietsen, biljarten of in de tuin werken, interesseerde me niet. Mijn werk was altijd mijn hobby geweest. Gevolg: ik verveelde me sinds mijn pensioen.”

Mij moet je geen hele dag achter geraniums zetten om naar buiten te kijken Bert Van Beurden (90), al 68 jaar aan het werk

Om dichter bij zijn kinderen te wonen, verhuisde Bert kort na zijn pensioen van Weelde (Ravels) naar Oud-Turnhout. Die verhuis zou al snel een grote invloed hebben op de rest van zijn leven. “Ik woonde naast een advocate, Annemie Van Deun. Zij zag dat ik hele dagen niks te doen had, en vertelde me dat haar zus -gerechtsdeurwaarder May Van Deun - nog wel iemand kon gebruiken. Als chauffeur en als getuige bij inbeslagnames. Op voorwaarde dat alles wettelijk in orde zou zijn met mijn prepensioen, wilde ik dat wel doen. Dertig jaar later ben ik er nog altijd in loondienst.”

Tot 2 jaar geleden – hij was toen 88 jaar – bleef Bert voltijds aan de slag als chauffeur en getuige. Een knieoperatie bracht daar verandering in. Sindsdien werkt hij nog maar halftijds. Iedere dag van 13 uur tot 17 uur is hij aan de slag in het deurwaarderskantoor. “De laatste twee jaar zoek ik vooral dossiers op voor collega’s, en steek ik een handje toe waar nodig. Af en toe fungeer ik ook nog als chauffeur.”

Ik wil tot mijn 95ste blijven werken. Als ze me dan nog willen natuurlijk. Bert Van Beurden (90), halftijds aan de slag in een deurwaarderskantoor

Mensen vragen wel eens aan Bert of hij het financieel dan nog altijd nodig heeft om te blijven werken. “Geld heb ik al lang niet meer nodig. Deze job is me dus zeker niet om het financiële te doen. Integendeel, ik betaal er zelfs veel belastingen door, jaarlijks tussen de 5.000 en 10.000 euro. Maar het is gewoon iets dat ik graag doe. Op deze manier kan ik bezig blijven. Dit is mijn lang leven”, vertelt Bert. “Ik heb het geluk gehad dat ik altijd gezond ben gebleven. Anders is dit op mijn leeftijd niet meer mogelijk. Maar wellicht is het geen toeval dat ik altijd gezond ben gebleven. Zeker op mentaal vlak is het belangrijk om bezig te blijven. Mij moet je niet achter de geraniums zetten om via het raam heel de dag naar buiten te kijken. Ik blijf veel liever professioneel actief.”

Zijn twee jobs opgeteld, heeft Bert Van Beurden al een loopbaan van 68 jaar achter de rug. Toch denkt hij ook nu hij 90 jaar is geworden nog niet aan stoppen. “Als ik gezond blijf, wil ik dit nog een hele tijd blijven doen. Ik zal niet zeggen dat ik op mijn 100ste nog aan het werk zal zijn. Maar ik zou toch graag tot mijn 95ste blijven werken. Zolang ze me nog willen natuurlijk. (lacht) Maar voorlopig zijn ze nog tevreden van mijn werk.”