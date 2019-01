Belager kan ex-vriendin niet loslaten: “ze heeft zijn terreurregime jaar lang moeten doorstaan” Redactie

08 januari 2019

13u42 0 Turnhout De 45-jarige W.P. uit Turnhout riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Ondanks aangiftes bij de politie bleef hij de vrouw belagen met wie hij zes jaar een relatie had gehad.

De relatie van W.P. liep in juni 2017 op de klippen, maar dat was niet naar de zin van de man. Hij bestookte zijn ex-vriendin nadien met sms-berichten en telefoontjes. Hij zou ook haar e-mailaccount gekraakt hebben.

“Ook nadat zij klacht neerlegde bij de politie is hij haar lastig blijven vallen”, zegt aanklager Patti Broeckx.

In november 2017 loopt de belaging uit de hand. W.P. stampte volgens het onderzoek de deur van het appartement van zijn ex-vriendin in. Hij zou niet alleen de kat, maar onder meer ook het ondergoed van de vrouw hebben gestolen.

“En de ex-vriendin was niet de enige die door W.P. belaagd werd. Nadat de dagvaarding was uitgebracht, kregen we nog een tweede dossier binnen, voor belaging van een nog ander slachtoffer”, besluit de aanklager. Ze vraagt een voorwaardelijke celstraf en een boete. Het slachtoffer hoopt op een contactverbod en een morele schadevergoeding van 1.000 euro.

“Ze heeft zijn terreurregime een jaar moeten doorstaan. We vragen ook een schadevergoeding van 2.400 euro voor het plaatsen van een veiligheidsdeur. Nadat hij haar deur had ingetrapt, heeft ze die om veiligheidsredenen laten installeren.”

W.P. geeft via zijn advocaat toe dat hij de vrouw belaagd heeft, maar ontkent de brutale inbraak. “Hij is gewoon met de sleutel binnen gegaan en heeft alleen wat spullen genomen die aan hem toebehoorden.”

Vonnis op 12 februari.