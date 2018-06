Beklaagde: "Ik wist niet dat ik zoveel cannabis in huis had" 22 juni 2018

03u02 0 Turnhout Jurgen V. uit Turnhout riskeert een effectieve gevangenisstraf van 22 maanden. Tijdens een huiszoeking werd 528 gram cannabis bij hem gevonden. "Ik wist zelf niet dat het zoveel was", vertelde hij aan de rechter.

Jurgen V. zat samen met stadsgenoot Mohemed E.Y. in de beklaagdenbank van de correctionele rechtbank in Turnhout. Het duo wordt verdacht van het bezit van (een grote hoeveelheid) verdovende middelen en het vervoer van cannabis. Het Openbaar Ministerie verdenkt Jurgen V. ook van handel in drugs.





Tijdens het onderzoek verklaarden V. en E.Y. dat ze regelmatig naar Nederland trokken om cannabis aan te kopen. Maar daar bleef het volgens de aanklager niet bij. De politie kreeg een tip dat Jurgen V. ook drugs verkocht, zelfs aan minderjarigen. "In mei 2017 werd een huiszoeking bij hem uitgevoerd. Daarbij werd in totaal 528 gram cannabis, kleine hoeveelheden cocaïne, 225 euro cash geld en nep-Viagra gevonden", aldus de openbare aanklager. De hoeveelheid cannabis was van die omvang dat het openbaar ministerie niet gelooft dat de drugs louter voor eigen gebruik waren. Jurgen V. riskeert 22 maanden cel. Tegen Mohamed E.Y. werd een gevangenisstraf van 14 maanden gevorderd. Bij hem vond de politie 10 gram cannabis en 0,4 gram cocaïne.





Jurgen V. ontkende bij de rechter dat hij dealde. "Ik schrok er zelf van dat ik zoveel cannabis in huis had", zei hij. Volgens de man is hij intussen in behandeling geweest voor zijn drugsprobleem en gebruikt hij niet meer. Ook E.Y. zou nog slechts 'stiekem af en toe' een jointje roken. Vonnis op 14 september. (JVN)