Bekend acteur helpt leerlingen bij moderne Daens-musical 28 april 2018

02u44 0 Turnhout Leerlingen van de opleiding 'Muziek en Artistieke vorming' van het Heilig Graf brengen vanaf zaterdag de musical Daens op de planken. De nieuwe versie van de musical kwam tot stand onder leiding van acteur en regisseur Rikkert Van Dijck, die onder meer in Witse meespeelde.

Voor de leerlingen Muziek en Artistieke vorming van het Heilig Graf in Turnhout stonden de voorbije weken en maanden volledig in het teken van een nieuwe versie van Daens. Vanaf vandaag voeren ze de musical zes keer op in de feestzaal van de school. Regisseur Rikkert Van Dijck maakte er een creatieve mengeling van historische feiten, theater en muziek van. 'dAens!?' is het verhaal van 43 enthousiaste leerlingen die de geschiedenisles in beeld brengen. In 6 maanden stoomden zij zich klaar voor een bijzondere versie van de musical 'Daens'", zegt opleidingscoördinator Natascha Vanhulsel.





Rikkert Van Dijck ging wekelijks met de jonge muzikanten aan de slag. Hij blikt tevreden terug op de samenwerking met de leerlingen: "De gretigheid van de jongeren om een droom na te streven, een carrière uit te bouwen, is de belangrijkste motivatie om een project als dAens!? te doen slagen."





120 leerlingen

In totaal werkt een 120-tal leerlingen mee aan het totaalspektakel. "De leerlingen Mode maakten prachtige outfits voor de acteurs. De leerlingen Kunst zorgden voor het decor en de publiciteit. En de leerlingen Lichaamsverzorging coachten de jonge acteurs bij de theatermake-up en kapsels." (JVN)