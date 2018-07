Begijnhof wordt even oorlogsdecor ACTIESCÈNES MET KNALLEN OPGENOMEN VOOR DUIKBOOTFILM TORPEDO WOUTER DEMUYNCK

17 juli 2018

02u50 0 Turnhout Het Begijnhof was gisteren even het decor van enkele spectaculaire actiescènes voor Torpedo, de eerste Vlaamse duikbootfilm met onder meer rollen voor Koen De Bouw en Sven De Ridder. Ook vandaag worden er nog scènes ingeblikt, dus maak je geen zorgen als je in de buurt bent en enkele knallen hoort.

'Torpedo' is het langspeelfilmdebuut van regisseur Sven Huybrechts. De film is van de hand van productiehuis A Team Productions, dat ook al onder meer 'Patser' en 'Black' achter zijn naam heeft staan. In de film moet een bende Vlaamse verzetsstrijders - gespeeld door onder meer Koen De Bouw, Sven De Ridder, Joren Seldeslachts, Robrecht Vanden Thoren, Stefan Perceval, Vic De Wachter, Gilles De Schryver en Bert Haelvoet - met een gestolen Duitse U-boot uranium van Congo naar de Verenigde Staten brengen tijdens Wereldoorlog II. De scène die in het Begijnhof wordt gefilmd, is de openingssequentie van de film.





Figuranten

"Het is een belangrijke actiescène - we gaan er dan ook twee dagen aan besteden. Voor de scène maken we gebruik van een 30-tal figuranten die de soldaten zullen spelen. De scène zal wel enkele minuten in beslag nemen, maar meer kan ik echt niet zeggen", vertelt line producer Yves Van de Paer. "Het Begijnhof sprak ons aan omdat het klopt met de tijdsgeest. De film speelt zich af in Wereldoorlog II en toen stond het Begijnhof er al. Het zal alvast prominent in beeld komen in de film."





Om de scènes in te blikken vertoefde de filmcrew wel vaker in de Kempen. "Het grootste deel van de scènes filmden we in de Kempen. In een loods in Ravels worden al onze opnames in de duikboot, die toch 23 van 40 draaidagen in beslag nemen, afgewerkt", vervolgt Van de Paer. "Daar staat een duikboot die exact is nagemaakt naar het voorbeeld van vroeger. In Kasterlee hebben we ook nog op het Heemerf gefilmd. Daar staat een huisje met een hoog Bokrijk-gehalte, wat dus ook volledig klopt in de tijdsgeest. In dat huis hebben we enkele flashbacks van het hoofdpersonage gefilmd."





Wie vandaag nog rond het Begijnhof vertoeft, hoeft zich dus geen zorgen te maken als men enkele knallen hoort. "Alles gebeurt steevast op een zeer veilige manier. We maken gebruik van pyrotechnische effecten die altijd gecontroleerd worden. Er is heel weinig risico aan verbonden, want voor 'Patser' hebben we al iets soortgelijks gedaan in het centrum van Antwerpen." Mensen die een kijkje willen komen nemen zijn steeds welkom, al is het niet de bedoeling dat het een overrompeling wordt. "We gaan er geen reclame voor maken, maar men is wel welkom. We gaan geen mensen weren."





Torpedo wordt op 23 oktober 2019 in de zalen verwacht.