Begijnhof 65 is nieuwe bistro in historisch kader Jef Van Nooten

30 december 2018

07u25 0

In het Begijnhof in Turnhout bevindt zich sinds kort een nieuwe brasserie. Lieve Holemans opende er begin december ‘Begijnhof 65’. Met de opening van de bistro in het historische Begijnhof heeft Lieve Holemans haar leven een andere wending gegeven. Voorheen was ze dertig jaar actief in de banksector. Ze deed wel al ervaring op in de keuken van een bed and breakfast in Frankrijk. Haar specialiteit zijn macarons, daarvoor volgde ze workshops bij Roger Van Damme. Op weekdagen kunnen mensen in Begijnhof 65 terecht voor een lunch of om iets te drinken. Op vrijdagavond biedt Lieve Holemans een diner aan, op zaterdagochtend ontbijt. Lieve lanceerde ook de kruidenlikeur ‘Begijntje’. De kruidenlikeur met 21% alcoholpercentage bevat onder meer mierikswortel, berenklauw en alsem. Lieve werkt ook samen met een koffiebrander om haar eigen koffiemengeling Devotie te kunnen serveren.