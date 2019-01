Bedrijven wijzen elkaar met de vinger voor dood arbeider (32) Vader van vier kwam in 2016 onder betonnen plaat terecht Kristof Baelus

07 januari 2019

17u12 0 Turnhout De bedrijven Blockx-Bols LBV, Metaalwerken Claessen en ALBO Betonbouw NV staan terecht voor het arbeidsongeval waarbij Wesley Stijnen uit Turnhout om het leven kwam. Stijnen kwam op 14 november 2016 onder een betonnen plaat terecht op een werf in de Mierdsedijk in Poppel. Het was al de tweede keer in twee jaar tijd dat een werknemer van de firma Claessen uit Arendonk het leven liet bij een arbeidsongeval.

De firma ALBO betonbouw NV plaatste in 2016 de betonnen funderingen voor een nieuwe stal bij de firma Blockx-Bols LBV. Toen medewerkers van Metaalwerken Claessen de betonwanden op die funderingen kwamen zetten, doken er echter problemen op. De betonplaten pasten niet goed in de profielen. Eén betonplaat kwam vast te zitten. “De werknemers van Metaalwerken Claessen hebben zelf een oplossing moeten zoeken, want zij mochten enkel in noodgevallen hun werkgever telefonisch contacteren”, aldus het Openbaar Ministerie. “ Ze beslisten een van de profielen onderaan door te slijpen, zodat ze de betonplaat weer los zouden krijgen. Doordat de verankering waarop één van de profielen bevestigd was, niet goed was geplaatst, is de betonplaat tijdens de werken losgekomen. Wesley Stijnen kwam eronder terecht.”

Tijdens de werken werd er geen veiligheidscoördinator aangesteld, die normaal gezien de werken moet opvolgen en mee moet instaan voor de communicatie tussen de bedrijven onderling. Volgens het Openbaar Ministerie had het ongeval kunnen vermeden worden als er een veiligheidscoördinator was aangesteld. Bovendien was het niet het eerste dodelijk ongeval bij de firma. In 2014 kwam René Mariën uit Arendonk, werknemer bij Metaalbouw Claessen, ook om het leven bij een arbeidsongeval. De vijftiger kwam onder een betonnen welfsel terecht.

Schadevergoeding voor kinderen

De verdediging eiste een morele schadevergoeding voor de vier minderjarige kinderen van Wesley Stijnen, ook zijn vriendin eiste een schadevergoeding. “De materiële schadevergoeding werd al geregeld via de verzekering, toch wensen wij voor zijn vier kinderen nog een morele schadevergoeding. Wij vragen een bedrag van 10.500 euro voor elk kind”, aldus de raadsman van de ex-vrouw van Stijnen.

Bij Blockx-Bols en Metaalwerken Claessen wijzen ze met de vinger naar ALBO Betonbouw. Volgens hen zou de firma een plan gekregen hebben waarbij correct werd weergegeven waar de verankeringen moesten komen. De werknemers van ALBO Betonbouw zouden de verankering echter foutief aangebracht hebben, waardoor ze niet stevig genoeg was en het begeven heeft. Volgens de drie bedrijven had de aanwezigheid van en veiligheidscoördinator het ongeval niet kunnen voorkomen.

Uitspraak op 4 februari.