Bedrijf schenkt gratis koepels aan onfortuinlijk gezin 13 februari 2018

03u11 0 Turnhout Na weken vol ellende is er eindelijk ook goed nieuws voor de familie Van Kelst-Schellekens. Zondag vernielden wegvliegende zandzakjes de twee glazen koepels van het huis. Nu schenkt het West-Vlaamse bedrijf Skylux twee koepels aan het gezin. Die zouden 250 keer sterker zijn dan glazen koepels.

Steven Van Kelst en zijn vrouw An Schellekens hebben er bewogen weken opzitten. Op 18 januari zorgde een rukwind tijdens het noodweer ervoor dat hun dak lichtjes opzijschoof, waardoor regenwater zomaar kon binnendruppelen. Dat leverde 70.000 euro waterschade op. Pas twee weken later plaatste de civiele bescherming een zeil over het dak, maar ook dat liep fout af. Afgelopen zondag ging het zeil vliegen en vlogen zandzakjes, die het zeil op zijn plaats moesten houden, door de twee glazen koepels van hun woning aan de Slagmolenstraat.





250 keer sterker dan glas

Net toen Steven en An de wanhoop nabij waren, sprong Skylux uit het West-Vlaamse Stasegem in de bres. "Een collega merkte dat artikel op het internet op. We vonden die situatie zo schrijnend dat we ons hart hebben laten spreken om die mensen twee gratis koepels aan te bieden", vertelt salesmanager Jan Desmet. "Het gaat om een eenmalige actie, het is niet de bedoeling dat we iedereen met stormschade uit de nood gaan helpen. De koepels die we schenken zijn gemaakt van polycarbonaat en zijn 250 keer sterker dan glazen koepels", zegt marketing manager Veronique Mattheeuws. "Zelfs als er een zandzakje op valt, zou de koepel niet breken." De koepels hebben samen een prijskaartje van 1.744 euro.





Steven en zijn gezin reageren ontroerd op de geste van Skylux. "Deze week komen ze de koepels al plaatsen. We vinden dat heel lief van hen. Ze gaan van ons zeker ook nog een cadeautje krijgen, want we zijn hen zo dankbaar. Dit hadden we niet verwacht. Het zorgt voor een lichtpuntje in de duisternis."





(WDH)