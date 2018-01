Bart Voordeckers trekt Open Vld-lijst, Gladiné duwt 02u41 0 Foto Jef Van Nooten Bart Voordeckers en Pierre Gladiné. Turnhout Het bestuur van Open Vld in Turnhout heeft Bart Voordeckers (32) aangeduid als lijsttrekker. Huidig gemeenteraadslid Pierre Gladiné (64) zal de lijst duwen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 trokken de liberalen onder 'De Stadslijst' naar de kiezer. Het leverde hen slechts één zetel op. Bij de verkiezingen in oktober doen ze het opnieuw onder eigen naam: Open Vld. Bart Voordeckers trekt de lijst. "Met Bart kiezen we voor een lijsttrekker die zowel jong als ervaren is", zegt afdelingsvoorzitter Michel Stroobants.





Werk aan de winkel

Voordeckers, geboren en getogen in Turnhout, is adviseur op de studiedienst van Open Vld en hij is gespecialiseerd in Mobiliteit, Openbare Werken, Overheidsbedrijven en Digitale Agenda. De voorbije tien jaar werkte hij als parlementair medewerker van Frank Wilrycx en Martine Taelman en op het kabinet van Vlaams minister Dirk Van Mechelen.





"Er is veel werk aan de winkel in onze stad," zegt Voordeckers.





"Het is gemakkelijk om de problemen te benoemen, maar het is veel moeilijker om realistische oplossingen uit te werken. De leefbaarheid van het stadscentrum, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, de armoedeproblematiek, dat zijn de belangrijke thema's waar deze gemeenteraadsverkiezingen over moeten gaan, niet wie de populairste kandidaat-burgemeester is."





Gemeenteraadslid Pierre Gladiné steunt zijn lijsttrekker.





"Ik ben net begonnen aan mijn 36ste jaar in de gemeenteraad. Door de lijst te duwen wil ik een duidelijk signaal geven dat ik de vernieuwing en de verjonging van Open Vld in Turnhout ten volle zal steunen." (JVN)