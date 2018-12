AZ viert jubileum met nocturnes Sint-Elisabeth en Sint-Jozef smelten 10 jaar geleden samen tot één ziekenhuis Jef Van Nooten

21 december 2018

13u16 0 Turnhout AZ Turnhout bestaat 10 jaar in 2019. Het ziekenhuis wil dat het hele jaar door vieren. Niet alleen met artsen en medewerkers, ook met patiënten. Zo komt er iedereen maand een nocturne. En tijdens een opendeurdag in maart kan je plaatsen ontdekken waar je anders nooit mag komen.

Inwoners van Turnhout en omgeving hadden vroeger de keuze uit twee ziekenhuizen: Sint-Elisabeth en Sint-Jozef. In 2009 besloten de twee ziekenhuizen samen te smelten tot één ziekenhuis. AZ Turnhout was geboren. “De twee campussen bleven bestaan, maar op en tussen de campussen werden veel diensten verhuisd. Op campus Sint- Elisabeth verschoof de focus gaandeweg naar de patiënt die onverwacht zorg nodig heeft. De meer kritieke diensten zoals spoed en intensieve zorgen kregen hier een plaats. Campus Sint-Jozef ging zich doorheen de jaren meer focussen op de patiënt die gepland naar het ziekenhuis moet komen, met diensten als het algemeen dagziekenhuis, het pijncentrum en dialyse”, schetst een woordvoerder van AZ Turnhout het verschil tussen beide campussen.

Tien jaar na de fusie is AZ Turnhout volgens gedelegeerd bestuurder Jo Leysen een vooruitstrevend regionaal ziekenhuis, dat gespecialiseerde zorg dichtbij huis biedt. “Net door de schaalvergroting kon AZ Turnhout zich steeds meer specialiseren in topklinische zorg die niet in elk ziekenhuis wordt aangeboden. Zo hebben we onder meer een expertisefunctie ontwikkeld op het vlak van dialyse, pijnbehandeling, radiotherapie, cardiologie, neurologie en psychiatrie”, zegt Leysen.

AZ Turnhout telt momenteel 200 artsen, 2.000 medewerkers en 110 vrijwilligers. Zij mogen zich net zoals patiënten verwachten aan een feestjaar. “Uiteraard vieren we dit jubileumjaar met onze medewerkers en artsen. Maar in het kader van onze missie ‘Gast-in-ons-Huis’ nodigen we ook onze patiënten en andere geïnteresseerden uit”, vertelt Jo Leysen. “Op zondag 17 maart zetten we onze deuren open tijdens Dag van de Zorg. Iedereen is die dag welkom om kennis te maken met meer dan 30 ziekenhuisdiensten. Zo kan je een kijkje nemen in het operatiekwartier, de apotheek, het labo microbiologie, enzovoort.”

Daarnaast zal het ziekenhuis elke maand een nocturne organiseren. “Tijdens deze avonden gaan artsen en andere ziekenhuismedewerkers dieper in op een bepaald thema. Meestal gaat het over gezondheidsthema’s, maar in februari organiseren we bijvoorbeeld ook een nocturne over onze bouwplannen.”

De ziekenhuisdirectie blikt niet alleen met tevredenheid terug op de voorbije 10 jaar. Ze kijkt ook naar de toekomst. “Er ligt onder meer een plan op tafel voor de realisatie van een nieuw ziekenhuis op campus Sint-Jozef. Daarnaast gaat AZ Turnhout steeds nauwer samenwerken met de 3 andere Kempense ziekenhuizen van Geel, Herentals en Mol, onder de noemer Ziekenhuisnetwerk Kempen”, besluit Jo Leysen.

De 200 artsen en 2.000 medewerkers van AZ Turnhout krijgen op jaarbasis 381.000 te verwerken. Daarnaast zijn er bij AZ Turnhout 44.000 spoedopnames per jaar, 26.000 klassieke opnames en 9.000 ingrepen in het dagziekenhuis.