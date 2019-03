AZ Turnhout toont werking van meer dan 40 diensten Jef Van Nooten

17 maart 2019

16u17 0 Turnhout De twee campussen van AZ Turnhout hebben zondag de deuren open gezet naar aanleiding van de Dag van de Zorg. Zowel op campus Sint-Jozef als Sint-Elisabeth was een kijk-en-doe-parcours uitgestippeld voor bezoekers.

Tijdens dat parcours konden bezoekers de werking van meer dan veertig diensten en afdelingen van het ziekenhuis ontdekken. Zo konden ze op de afdeling maag-, darm- en leverziekten zelf aan de slag met een endoscoop. Met behulp van de reumatoloog kon je dan weer met een 3D-bril binnenin een gewricht kijken. Wie zijn longinhoud wilde testen, kon daarvoor terecht aan de rookstopstand. En in het hartcentrum leerde je hoe een ballonnetje of stent in het lichaam wordt geplaatst. Kinderen konden hun pop of knuffel mee naar het ziekenhuis brengen voor een bezoek aan de poppendokter.