AZ Turnhout heeft amper nog bedden vrij Jef Van Nooten

16 januari 2019

14u11 0 Turnhout De twee campussen van AZ Turnhout liggen nagenoeg volledig vol. Het ziekenhuis heeft nog geen patiënten moeten weigeren, maar ze moeten soms wel even wachten totdat er een bed vrij komt.

Het ziekenhuis in Tienen ligt vol met patiënten met luchtweginfecties en longontstekingen. Het is er zo druk dat het ziekenhuis er tijdelijk een opnamestop heeft ingevoerd. Bij AZ Turnhout loopt het zo’n vaart nog niet, al is het ook wel erg druk. “We zitten bijna tegen onze maximumcapaciteit. De situatie wordt dar per dag opgevolgd”, vertelt communicatieverantwoordelijke Hetty Voeten van AZ Turnhout. “Elke patiënt heeft tot nu toe een bed gekregen, maar soms hebben ze daar wel even op moeten wachten. Totdat er een andere patiënt ontslagen was en de kamer gepoetst.”

Vooral op de afdeling geriatrie, waar 75-plussers liggen, is het erg druk in AZ Turnhout. “Deze afdeling ligt helemaal vol, maar die patiënten kunnen we dan op een andere afdeling opgevangen en verzorgd worden.”

