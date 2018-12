AZ Turnhout bij goedkoopste van Vlaanderen Kempense ziekenhuizen krijgen goeie punten in barometer van CM Wouter Demuynck

05 december 2018

07u00 0 Turnhout De vier ziekenhuizen in de Antwerpse Kempen - Geel, Herentals, Turnhout en Mol - doen het relatief goed wat de kostprijs van een ziekenhuisopname betreft. Dat blijkt uit de veertiende ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteit (CM). AZ Turnhout is het goedkoopste ziekenhuis van de Kempen en behoort zelfs tot een van de goedkoopste in Vlaanderen, het Heilig Hartziekenhuis in Mol is het duurste ziekenhuis in onze regio.

CM analyseerde de tarieven van hun leden in de Belgische ziekenhuizen al voor de veertiende keer. Daaruit blijkt dat de ereloonsupplementen voor een klassieke opname in een eenpersoonskamer in 2017 gemiddeld opnieuw met 3,5% gestegen zijn. De Kempische ziekenhuizen behoren over het algemeen alvast niet tot de duurste van Vlaanderen. Meer zelfs, het AZ Turnhout is een van de goedkoopste. In 2017 betaalden CM-leden in het AZ Turnhout - waar maximaal 100% is toegestaan - gemiddeld 59% aan honorariumsupplementen, evenveel als het jaar ervoor. Daarmee prijkt het ziekenhuis op de dertiende plek in Vlaanderen. Met een respectievelijk gemiddelde van 64 en 66% bevinden het AZ Sint-Dimpna van Geel en het AZ Herentals zich in de middenmoot. Het Heilig Hartziekenhuis in Mol valt met gemiddeld 80% dan weer een pak duurder uit.

“We zijn het kleinste ziekenhuis van de Kempen en krijgen dan ook weinig middelen van de overheid”, reageert René Daemen, algemeen directeur van het Heilig Hartziekenhuis in Mol. “We moeten proberen om het hoofd boven water te houden en daarom hanteren we een supplement van 125%. Zo hebben we vorig jaar het NIAZ-kwaliteitslabel gehaald. Dat was een dure aangelegenheid, maar daarvoor hebben we geen extra middelen gekregen. In de Kempen zijn de supplementen trouwens nog vrij laag - in Antwerpen is de regel 200%, in Brussel zit je al aan 300%.”

Het Heilig Hartziekenhuis is in onze regio gemiddeld dan wel het duurste, toch varieert de kostprijs sterk van de soort kamer en ingreep. Zo is een cataractingreep in een twee- of meerpersoonskamer in Mol het goedkoopste in onze regio met een mediaan van 208 euro, terwijl de mediaan in Geel 225 euro bedroeg. Het is evenwel het AZ Turnhout dat de kroon spant wat goedkope ingrepen betreft. Zo heeft het ziekenhuis voor twee ingrepen - telkens in een twee- of meerpersoonskamer - zelfs de goedkoopste prijs van heel Vlaanderen. Voor het verwijderen van de meniscus geldt er een mediaan van 109 euro, voor een bevalling 142 euro.

“We kiezen er bewust voor om een toegankelijk ziekenhuis te zijn”, vertelt Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder van AZ Turnhout. “Ons supplement van 100% is een van de laagste van Vlaanderen. In het kader daarvan hebben we in 2016 ook met alle Kempische ziekenhuizen Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw opgericht. Dan kan je apparatuur efficiënter gebruiken en samen aankopen, wat de prijs drukt.”