Avonturenparcours op Grote Markt 05 mei 2018

De laatstejaarsstudenten Lichamelijke opvoeding van Thomas More in Turnhout organiseerden vrijdag City Kickx & More. Het was al de tiende keer dat het avonturenparcours werd ingericht op de Grote Markt in Turnhout. Sportievelingen en avonturiers konden er terecht voor tal van spectaculaire uitdagingen. Ze konden zich onder meer wagen aan een pamperpaal van 9 meter hoog of aan één de twee deathrides vanuit de toren van de Sint-Pieterskerk en het torentje van het stadhuis.





Het evenement vond de voorbije jaren steeds in het weekend plaats. Voor het eerst werd gekozen voor een vrijdag. De studenten hoopten op die manier ook meer scholieren te bereiken die zich meteen na schooltijd aan het parcours konden wagen. (JVN)