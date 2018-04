Autoradio in ruil voor batterijoplader 03 april 2018

Dieven zijn zondagochtend de garage van een woning binnen gedrongen aan de Steenweg op Gierle in Turnhout. Ze gingen er aan de haal met een batterijoplader. De bewoners kregen wel een autoradio in ruil. Die vergaten de daders mee te nemen nadat ze hem een eindje verderop in de straat gestolen hadden. (JVN)