Auto's rijden vrolijk over Zeshoek (en dat mag niet) POLITIE DRIJFT CONTROLES OP IN KOMENDE WEKEN TOON VERHEIJEN

02u47 0 Ton Wiggenraad Er wordt vanuit De Merodelei naar de Sint Antoniusstraat gereden, over de verdwijnpalen. Op de gele punten zitten de palen in de grond. Turnhout De politie gaat de komende weken extra controles uitvoeren op de Zeshoek. De verdwijnpalen ter hoogte van de Renier Sniederstraat zijn al geruime tijd buiten werking en meer en meer automobilisten maken daar gebruik van om de Zeshoek opnieuw over te steken. De stad gaat drie verdwenen metalen paaltjes, die naast de verdwijnpalen stonden, herplaatsen. De verdwijnpalen zelf worden niet hersteld.

De Zeshoek werd in 2003 heraangelegd en de stad liet nadien ter hoogte van de Gasthuisstraat én van de Renier Sniedersstraat verdwijnpalen plaatsen. Op die manier wilde de stad het doorgaand verkeer weren én moest de Gasthuisstraat ook autovrij worden. Enkel met een doorlaatbewijs mocht je nog door. Onder meer bussen van De Lijn vielen onder die regeling. De palen van de Gasthuisstraat verdwenen al jaren geleden definitief in de grond. De nummerplaatlezer aan de 'ingang' houdt daar nu ongenode gasten in de gaten.





Maar nu zijn ook de palen ter hoogte van de Renier Sniedersstraat al héél lang buiten werking. En blijkbaar zijn ook drie extra metalen paaltjes spoorloos verdwenen. "De laatste tijd zorgt dat voor gevaarlijke toestanden", zegt raadslid Paul Meeus (Vlaams Belang), die het probleem aankaartte. "Verkeer dat vanuit de Merodelei of Victoriestraat komt maakt nu vrolijk gebruik van de Zeshoek om over te steken naar de Sint-Antoniusstraat. Ik ben er zelf een aantal keer gaan postvatten. Er zijn zelfs auto's die vanuit de Renier Sniederstraat komen, de Zeshoek oprijden en rechtsaf slaan tussen de bloembakken/fontein om naar de Merodelei of Victoriestraat te gaan. Het zal niet lang duren of daar gebeuren ongevallen. Ik snap dat herstellen te duur is, maar misschien kunnen extra controles of een camera helpen?"





Buiten strijd

De verdwijnenpalen aan de Renier Sniederstraat waren in 2013 al eens buiten strijd, maar toen werden ze nog hersteld. Maar nu zijn ze dus opnieuw al geruime tijd kapot en is beslist om ze niet meer te herstellen. Een voorzichtige raming zou gaan naar minstens 30.000 euro om ze weer te doen werken. "De volledige technische installatie van de palen zit in de grond", vertelt Steven Matheussen van de dienst Wegen en Groen. "De besturing, de leidingen, de palen zelf zouden allemaal vervangen moeten worden. Bovendien zouden we ook nog eens de helft van het kruispunt moeten opengooien. Daarom is beslist ze niet te herstellen. We zijn woensdag (gisteren, red.) wel ter plaatse geweest en blijkt dat er effectief ijzeren paaltjes zijn verdwenen. Die gaan we zo snel mogelijk terugplaatsen. Hopelijk zullen er dan minder mensen een overtreding begaan."





Controles

Raadslid Paul Meeus (Vlaams Belang) overdrijft in elk geval niet in zijn opmerkingen. Ondergetekende ging gisteren enkele minuten op de Zeshoek staan en zag vrolijk een vijftal wagens een verkeerde of zelfs verboden rijbeweging maken. Een van de voertuigen moest zelfs bruusk stoppen voor nietsvermoedende fietsers. Zelfs een combi van de politie kwam vanuit de Renier Sniederstraat en reed vrolijk over de verdwenen verdwijnpalen naar de Gasthuisstraat. Ook burgemeester Eric Vos (T.I.M.) erkent het probleem. "We hebben de politie ondertussen de opdracht gegeven om er regelmatig controle te doen", zegt de burgervader.





"Dat de agenten zelf dat manoeuvre deden, is uiteraard uit den boze. We zouden natuurlijk een camera kunnen plaatsen, maar dat doen we voorlopig niet."