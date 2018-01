Auto in gracht 27 januari 2018

03u09 0

Aan Klein Engeland in Turnhout zijn gisterochtend omstreeks 8.45 uur twee auto's op elkaar gebotst. Eén van de auto's kwam in de gracht terecht. Bestuurder F.G. (37) uit Baarle-Nassau is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht. (JVN)