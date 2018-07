Auto aangereden op kruispunt 13 juli 2018

02u48 0

Donderdagvoormiddag om 11.01 uur vond er een ongeval plaats aan het kruispunt van de Parklaan en de Steenweg op Zevendonk. Een bestuurder, komende van Kasterlee die Turnhout centrum wil inrijden, had eigenlijk nog rood licht maar reed door omdat de bestuurder naast hem al groen had en wilde afslaan. De eerste bestuurder werd hierna aangereden op het kruispunt. De bestuurder, de 54-jarige A.A. uit Oud-Turnhout, werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou niet in levensgevaar verkeren. (WDH)