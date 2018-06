Alweer scheuren in riolering onder Ring VORIGE HERSTELLING NOG MAAR DRIE MAANDEN GELEDEN TOON VERHEIJEN

02 juni 2018

02u53 0 Turnhout De stad moet opnieuw werken uitvoeren aan de riolering onder de Ring ter hoogte van het AZ Campus Sint-Elisabeth. De vorige herstelling dateert nog maar van een drietal maanden geleden. Mogelijk duren de werken maar enkele dagen, maar dat zullen de vaststellingen maandag uitwijzen.

Voor de tweede keer in amper drie maanden tijd zal een gedeelte van de Ring ter hoogte van het Sint-Elisabethziekenhuis afgesloten worden door scheuren in de riolering. Mogelijk duren de werken nu maar twee dagen, maar het is wel al de tweede herstelling op enkele maanden tijd. Bovendien zijn er de voorbije jaren ook al een aantal werken uitgevoerd aan dezelfde riolering.





"De vorige keer zaten er scheurtjes aan de zijkant van de riolering", zegt Steven Mateusen, diensthoofd van Wegen, Groen en Mobiliteit.





Nu aan onderkant

"Toen hebben we de buis helemaal moeten vrijgraven, waardoor de werken langer duurden. Nu hebben we bij een inspectie vastgesteld dat er opnieuw scheurtjes in zaten, maar deze keer aan de onderkant. Daardoor komt er zand in de riolering. Dat moet snel hersteld worden om verzakkingen te vermijden. Op dit moment is moeilijk te bepalen hoelang de werken duren, waarschijnlijk meerdere dagen. De herstelling is nu wel gemakkelijker. We gaan immers een soort hars injecteren, waarmee de gaten gedicht zouden moeten worden."





Inspectie

De oorzaak van de scheuren ligt vermoedelijk bij de ouderdom van de buizen. Omdat er de voorbije jaren al meermaals problemen zijn opgedoken, is de vraag of het hele systeem niet aan vervanging toe is. Het is echter niet gemakkelijk om dat op 1, 2, 3 te onderzoeken. "De riolering die daar ligt, heeft een diameter van zo'n twee meter", vertelt Mateusen.





Hinder

"Dat kun je dus niet met een simpele camera-inspectie onderzoeken. Je hebt immers detailbeelden nodig. Dan moet je echt al iemand in de buis sturen want elke millimeter moet bekeken worden. We hopen dat wanneer we de werken maandag uitvoeren dat het maar over een beperkt traject gaat. Zijn er toch meer scheuren, dan zullen de werken langer duren."





De werken zullen vanaf maandag en dus voor onbepaalde tijd voor hinder zorgen op de Ring van Turnhout. De rechterrijstrook wordt afgesloten. De afslagstrook naar de Steenweg op Tielen blijft open voor verkeer. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand, kunnen de werken passeren over het voetpad. De ring oversteken kan aan het zebrapad aan de kant van de brug. Dat wordt aangeduid door signalisatie.





AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth blijft bereikbaar.