Als Sneeuwwitje de laatste 100 dagen in 17 maart 2018

02u43 0

Honderden leerlingen trokken gisteren verkleed door de straten van Turnhout. Het waren de zesdejaars van de verschillende secundaire scholen in de stad. Zij vierden hun laatste '100 dagen' in het secundair onderwijs.





De leerlingen hadden zich voor de gelegenheid uitgedost in de meest uiteenlopende thema's. De feestvierders - sommige leerlingen zaten reeds voor schooltijd aan de drank - verzamelden om 15 uur op het Warandeplein. Daar vertrokken ze een half uur later in stoet richting jeugdhuis Wollewei voor een préparty. De echte 100 dagen-fuif stond 's avonds gepland in de Futur en de Kuub. (JVN