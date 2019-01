ALDI opent nieuw distributiecentrum op Veedijk: goed voor tientallen extra jobs Jef Van Nooten

15 januari 2019

15u34 0 Turnhout Op het industrieterrein in Turnhout wordt woensdag het nieuwe distributiecentrum van ALDI in gebruik genomen.. Het gebouw is acht voetbalvelden groot en heeft 50 miljoen euro gekost. De 160 werknemers van het oude distributiecentrum in Rijkevorsel verhuizen allemaal mee naar Turnhout. “De komende jaren komen daar nog tientallen nieuwe jobs bij”, zegt Frank Vissers.

ALDI heeft in totaal zeven distributiecentra in België. De zestig ALDI-winkels in de provincie Antwerpen werden bevoorraad vanuit het distributiecentrum in Rijkevorsel. Dat pand was niet alleen het oudste, maar ook het kleinste distributiecentrum van de zeven. “Het distributiecentrum in Rijkevorsel was te klein geworden, en we konden er niet uitbreiden. Daarom kozen we er voor om een nieuw, groter, en erg duurzaam distributiecentrum te bouwen op de Veedijk in Turnhout”, zegt Frank Vissers, managing director van ALDI Turnhout.

Het nieuwe gebouw in Turnhout heeft een oppervlakte van 41.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de oppervlakte van acht voetbalvelden. De helft van de dakoppervlakte is bedekt met zonnepanelen: 40.077 panelen in totaal. De zonnepanelen zijn goed voor het jaarlijkse energieverbruik van 285 gezinnen en volstaan voor de eigen energievoorziening van het distributiecentrum. Mede daardoor is het nieuwe gebouw het meest duurzame distributiecentrum van heel België. “Het gebouw is duurzaam op verscheidene vlakken. Zo zal er minimale geluidsoverlast zijn voor de omgeving. Het gebouw is immers zo ontworpen dat er maximaal 5 decibel meer geproduceerd zal worden dan de situatie zoals ze was toen hier een braakliggend terrein lag. Daarvoor plaatsten we onder meer een geluidsarme vloer aan de poorten waar producten geladen en gelost worden”, verduidelijkt Frank Vissers de duurzaamheid van het gebouw. “De koeling gebeurt met CO2, dat is het meest milieuvriendelijke koelgas dat momenteel voorhanden is. Onder toezicht van een erkend ecoloog zijn ook de waardevolle fauna en flora beschermd op het terrein. In totaal werd rekening gehouden met meer dan 90 duurzaamheidsparameters. Op die manier willen we onze medewerkers een gezonde, veilige en toekomstgerichte werkomgeving aanbieden.”

Woensdag komen de eerste vrachtwagens met producten toe. De komende twee weken wordt het distributiecentrum zo stapsgewijs gevuld. Op maandag 4 februari rijden de eerste vrachtwagens uit om vanuit Turnhout de winkels te bevoorraden. Het zullen de werknemers uit Rijkevorsel zijn die het nieuwe distributiecentrum in Turnhout vanaf dan draaiende zullen houden. “Van Rijkevorsel naar Turnhout is geen al te verre verplaatsing. Alle 160 mensen blijven aan boord”, zegt Frank Vissers. “Daarnaast zullen hier de komende jaren nog tientallen nieuwe jobs bijkomen. We gaan er van uit dat we de komende jaren 10 à 15 mensen per jaar extra zullen aannemen. We gaan dus snel aan de 200 werknemers zitten.”

Ook op dit moment staan er nog vacatures open voor het nieuwe distributiecentrum van ALDI in Turnhout.