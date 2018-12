Albert Heijn zoekt 50 medewerkers Nieuwe winkel opent in zomer 2019 op Turnova Toon Verheijen

06 december 2018

15u04 0 Turnhout Albert Heijn keert terug naar Turnhout, nadat het in 2017 een relatief nieuwe winkel aan de Steenweg op Gierle moest sluiten. Voor de opening, die gepland is tegen de zomer van 2019, zoekt de warenhuisketen 50 werknemers.

Het huwelijk tussen de Nederlandse warenhuisketen Albert Heijn en de stad Turnhout liep tot dusver niet over rozen. AH opende in 2013 een vestiging aan de Steenweg op Gierle, maar sloot die in 2017 omdat het door de fusie met Ahold Delhaize dertien winkels moest sluiten van de mededingingscommissie. De winkel werd verkocht aan Lidl die ook het personeel overnam.

Het zat al wel enkele jaren in de pijplijn, maar nu bevestigt topman van AH België Luc de Baets het nieuws ook definitief. “We zijn in elk geval blij dat we kunnen terugkeren”, zegt Luc de Baets, “vooral omdat Turnhout als hoofdstad van de Kempen toch een belangrijke plaats is voor een warenhuisketen. Alle andere grote ketens hebben er minstens één grote of kleinere vestiging.”

Extra personeel

Peeters-Govers was in 2014 de eerste handelaar waarvan bekend werd dat het een plaats zou innemen in het grote winkel- en woonproject Turnova. Toen de keten een jaar later opging in Albert Heijn, bleef het even stil maar die stilte wordt nu dus doorbroken.

Wanneer Albert Heijn de naar alle waarschijnlijkheid 2.000 vierkante meter grote supermarkt – dat was althans de ruimte waarover Peeters-Govers in 2014 een deal sloot - in gebruik zal nemen, wil de keten nog niet bevestigen. “Het zal in het midden van 2019 zijn, maar een precieze datum delen we nog niet mee”, vertelt woordvoerster Sally Herygers. “We gaan binnenkort wel op zoek naar 50 nieuwe medewerkers.”

Concurrentievervalsing

Albert Heijn kondigt ook aan dat het nieuwe winkels gaat openen in onder meer Deurne en Lokeren. In die laatste gemeente kreeg het nog een proces aan het been van concurrent Carrefour. Die had daar de supermarkt van Ahold overgenomen en Carrefour betichtte AH van concurrentievervalsing. “Ik denk niet dat er in Turnhout een nieuwe rechtszaak dreigt”, zegt de Baets. “De rechter in Lokeren gaf ons gelijk en bovendien ligt onze nieuwe winkel in Turnova een stuk verder van de winkel van Lidl die we destijds verkochten.”

Laatste nieuwe

De Albert Heijn in Turnova zal de laatste totaal nieuwe supermarkt zijn die de deuren in Turnhout mag openen. De vier gemeenten van de Stadsregio hebben vorig jaar immers afgesproken om een rem te zetten op de opening van nieuwe supermarkten. Uitbreidingen kunnen nog wel, maar dan wel beperkt tot maximaal 400 vierkante meter. Met AH erbij zijn er nu 26 supermarkten.