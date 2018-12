Al tiende herstructurering sinds 2008 bij Philips Jef Van Nooten

13 december 2018

14u06 0 Turnhout Na de ontslagronde die donderdagochtend werd aangekondigd, zal Philips in Turnhout nog maar een kleine 500 werknemers tellen. Veertig jaar geleden waren er dat nog 2.700. Zeker sinds 2008 gaat het personeelsbestand er steil bergaf.

1955: Philips Lighting vestigt zich met enkele tientallen werknemers in de Nonnenstraat.

1975: Het bedrijf verhuist naar de huidige locatie en telt ongeveer 2.700 werknemers.

2008: Philips zet in oktober 150 tijdelijke contracten stop. In december van datzelfde jaar kondigt de directie ook een herstructurering met 242 ontslagen aan.

2009: In april krijgen opnieuw 225 werknemers te horen dat ze moeten vertrekken.

2012: Het bedrijf telt intussen nog 1.533 werknemers. Zowel in juni als in november kondigt de directie nieuwe herstructureringen aan. In totaal moeten 354 werknemers vertrekken.

2014: De directie kondigt in het najaar aan dat er opnieuw 170 jobs moeten verdwijnen.

2015: Philips kondigt aan dat er nog eens 159 werknemers moeten vertrekken

2016: De lijdensweg duurt voort. 58 werknemers moeten binnen de zes maanden weg zijn.

2017: Philips stuurt nog eens 78 werknemers de laan uit: 49 arbeiders, en 29 bedienden en kaderleden.

2018: Nog eens 158 werknemers moeten vertrekken. Hierna zullen nog maar zo’n 500 personeelsleden over blijven.