Agressieve klant haalt uit naar uitbater van krantenwinkel: “Ik zette meteen zelf de achtervolging in” Kristof Baelus

17 januari 2019

15u08 0 Turnhout Woensdagnamiddag kreeg Pascal Henraat (42), uitbater van de Press Shop in de Gasthuisstraat in Turnhout, een agressieve man over de vloer. De dader haalde uit naar de uitbater en bracht op meerdere plaatsen schade aan in de winkel. Toen de man het op een lopen zette besloot de eigenaar de achtervolging in te zetten. De dader werd uiteindelijk enkele straten verder door de politie opgepakt.

“Ik was alleen in de winkel toen een man van vreemde origine rond 16 uur de winkel binnenstapte”, zegt Pascal. “Hij vroeg naar een herlaadkaart van het merk Base, deze heb ik hem dan ook gegeven. Het was een vriendelijke man en hij betaalde meteen vijf euro voor zijn herlaadkaart. Ik heb meerdere malen herhaald dat de herlaadkaart van het merk Base was.”

Na zijn aankoop wandelde de klant de winkel weer uit, achter hem stonden ondertussen vier andere klanten te wachten. Enkele minuten later stapte de man de winkel weer binnen en zei dat hij geen herlaadkaart van Base, maar wel van Lyca Mobile nodig had.

Agressief

“Ik vertelde de man rustig dat ik zijn herlaadkaart niet kon inwisselen, de herlaadcode is na afdruk ook maar een beperkte tijd geldig. De man begon hierop zijn stem te verheffen en spoorde mij aan om zijn herlaadkaart toch in te wisselen”, zegt Pascal onder de indruk. “Hierna escaleerde het meteen, de man werd plots agressief en begon te roepen. Even later probeerde hij mij een vuistslag te geven maar gelukkig was de toonbank net breed genoeg zodat ik hem kon ontwijken.

Nadat de man zijn agressie uitwerkte op de uitbater nam hij de winkel onder handen. “Hij sloeg woest op de toonbank en schopte tegen het snoeprek dat meteen op de grond viel” zegt Pascal. “Daarna nam hij de vlucht en trok hij nog enkele rekjes met wenskaarten omver”.

Zowel Pascal als de andere klanten stonden versteld van de reactie die de man vertoonde. Omdat ze niet wisten hoe te reageren hebben ze de man niet proberen te stoppen, waardoor hij ook weer snel vertrok.

Achtervolging

“Zonder nadenken besloot ik de man te achtervolgen toen hij het op een lopen zette", zegt Pascal. “In de Sint Antoniusstraat haalde ik hem in en nam ik tijdens het lopen een foto van de dader zodat ik hem toch op beeld had. Ik heb geen camerabewaking in de winkel maar die zal er nu meteen komen.”

Tijdens de achtervolging waarschuwde enkele klanten een politiepatrouille die even verderop in de straat aan het werk was. Niet veel later konden zij de dader in de Vredestraat aanhouden.

“Ik ben er echt van aangedaan, ik ben 42 jaar en zit al heel mijn leven in de horeca en verkoop maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zucht Pascal.