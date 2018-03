Agenten krijgen uniformcamera's INTERVENTIEPLOEGEN DIT JAAR NOG UITGERUST MET BODYCAM JEF VAN NOOTEN

09 maart 2018

03u03 0 Turnhout De interventieploegen van de politie in Turnhout krijgen nog dit jaar bodycams opgespeld. De Turnhoutse politie is daarmee één van de eerste zones in ons land die zo'n uniformcamera's in gebruik zal nemen. De bodycams zullen niet alleen in conflictsituaties gebruikt worden, maar ook bij iedere interventie waarbij een dode betrokken is.

Politieagenten met een kleine camera op hun schouder die alles filmt wat er gebeurt tijdens een interventie. In de Verenigde Staten is het al volledig ingeburgerd, maar in ons land is het nog een uitzondering. Toch zullen de zogenaamde 'bodycams' binnenkort ook in onze regio opduiken. Politiezone Turnhout wil de uniformcamera's nog in de loop van dit jaar in gebruik nemen. "Een precieze timing is nog niet gekend. We hebben de aankoop van de camera's alvast voorzien in onze begroting. We willen ze in de loop van dit jaar aanschaffen", vertelt korpschef Roger Leys.





De Turnhoutse politie zal in totaal zo'n twintig bodycams kopen. "Het is de bedoeling om in iedere interventiewagen twee camera's te voorzien. We hebben acht interventiewagens. Dat zijn dus 16 camera's in totaal, plus nog enkele camera's in reserve", verduidelijkt Leys. "Wanneer onze interventieploegen een oproep krijgen, kunnen beide agenten dan een camera opsteken."





Niet bij elke interventie

De agenten zullen niet bij iedere interventie uitgerust zijn met een camera. Want soms heeft het geen enkele nut om alles te filmen. Dat is wel het geval wanneer er problemen verwacht worden. "De camera's zullen voor twee zaken gebruikt worden. Ten eerste bij oproepen waarbij conflicten mogelijk zijn. De bodycams moeten dan vanaf het begin opgezet worden, nog voordat de agenten ter plaatse arriveren", zegt Leys. "Wij gaan er van uit dat onze agenten correct handelen. Maar ze worden dikwijls het slachtoffer van valse aantijgingen. Met die opnames heb je dan bewijs hoe de interventie precies is verlopen. Als de agenten zelf in de fout gaan, staat dat dan ook op beeld. Nu is er ook al een groot risico dat het gefilmd wordt door een smartphone."





Betere vaststellingen

Naast oproepen waarbij conflictsituaties mogelijk zijn, kunnen de camera's ook dienen om betere vaststellingen te doen. Ze zullen daarom ook gebruikt worden bij iedere interventie waarbij een dode betrokken is. "Heeft iemand zichzelf verhangen of is het een geveinsde verhanging? Is er een ongeluk gebeurd of was het moord? Vaak weet je vooraf niet hoe het onderzoek verder zal uitdraaien", vertelt de korpschef. "Als er twijfel is over de doodsoorzaak kan elk detail belangrijk zijn. Tijdens zo'n interventie moet een agent aan 101 dingen tegelijk denken. Als je achteraf alles kan herbekijken, is het veel eenvoudiger om het proces-verbaal correct op te stellen. Want sommige details die je op dat moment ontgaan zijn, kunnen in een latere fase van het onderzoek toch wel belangrijk zijn."





Enkele maanden geleden verscheen op internet een filmpje dat gemaakt was door Ierse zigeuners die amok maakten op een camping. Op de beelden is te horen hoe een agent van de Turnhoutse politie dreigt om een kogel door hun hoofd te schieten. Op basis van andere beelden bleek het dreigement te zijn uitgelokt door de Ieren. Een bodycam zou in zo'n situatie snel meer klaarheid kunnen brengen. "Toch heeft dit voorval niet meegespeeld. De beslissing om bodycams aan te schaffen, was voordien al genomen omdat er nu door een nieuwe camerawet eindelijk een goede wettelijke basis is voor zo'n bodycams. De politiezones Mechelen en Westkust hadden reeds camera's die ze af en toe gebruikten, maar er was eigenlijk nog geen goede wettelijke basis. Die komt er nu wel", besluit Leys.