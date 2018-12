Agenten krijgen camera’s opgespeld Politiezone Turnhout start als eerste in de Kempen met bodycam’s Jef Van Nooten

30 december 2018

De interventieploegen van de politiezone Turnhout worden wellicht vanaf januari uitgerust met uniformcamera’s. Het politiecollege in Turnhout heeft recent de gunning goedgekeurd voor de levering van negen uniformcamera’s. “Onze agenten zullen de mensen steeds verwittigen dat ze gefilmd worden”, zegt korpschef Roger Leys.

De politiezone Turnhout gaat als één van de eerste politiezones in ons land uniformcamera’s in gebruik nemen. Korpschef Roger Leys had al langer plannen om bodycams aan te kopen. Eind november hebben de burgemeesters van de zeven gemeenten van politiezone Turnhout het licht op groen gezet. De gunning voor de levering van negen uniformcamera’s werd goedgekeurd. Uniformcamera’s zijn kleine camera’s die ter hoogte van de schouder worden vast gemaakt om alles te filmen wat er gebeurt tijdens een interventie. In de Verenigde Staten zijn de camera’s al volledig ingeburgerd. Over enkele weken worden ze ook gebruikt bij interventies in de gemeenten Turnhout, Kasterlee, Beerse, Vosselaar, Lille, Oud-Turnhout en Baarle-Hertog. “De bestelling is recent geplaatst. De levertermijn is eerder een kwestie van weken dan van maanden”, zegt korpschef Roger Leys. Mogelijk lopen agenten van politiezone Turnhout dus al in januari rond met een camera op hun uniform. “In eerste instantie kopen we negen uniformcamera’s aan. Eén camera voor elk van onze acht interventiewagens, en één camera op reserve”, vervolgt Leys.

Een interventieploeg bestaat steeds uit twee agenten. Eén van hen zal de bodycam dragen bij interventies. “Na een positieve evaluatie zullen we mogelijk nog meer camera’s aankopen, zodat beide agenten van een interventieploeg een camera dragen”, aldus nog Roger Leys. “De camera’s worden gebruikt bij alle soorten interventies waar zich mogelijk een conflict zal voordoen. Ik denk bijvoorbeeld aan oproepen voor vechtpartijen of dronken personen. Maar ook buiten het uitgaansleven kunnen er spanningen aan te pas komen bij interventies. Het is de bedoeling dat de camera al wordt aangezet voordat onze ploegen toekomen. Zo kan alles voor, tijdens en na het conflict gefilmd worden.”

De agenten zullen nooit in het geniep filmen. De betrokken personen worden steeds verwittigd wanneer de bodycam aan het filmen is. “Als ze ter plaatse komen, moeten de agenten melden dat de interventie wordt opgenomen met een camera. Bij het type camera waar we voor gekozen hebben, zie je bovendien ook de opname. Via een schermpje aan de voorkant van de camera ziet iedereen meteen wat er gefilmd wordt. Maar de agenten zullen het voor alle zekerheid ook mondeling meedelen aan de mensen.”

De camera’s zullen niet alleen gebruikt worden bij interventies met een conflict. Ook tijdens interventies waarbij een dode betrokken is, kunnen ze nuttige informatie leveren. “Tijdens zo’n interventie moet een agent aan 101 dingen tegelijk denken. Als je achteraf alles kan herbekijken waar je zelf gelopen hebt, is het veel eenvoudiger om het proces-verbaal correct op te stellen. Want sommige details die je op dat moment ontgaan zijn, kunnen in een latere fase van het onderzoek toch wel belangrijk zijn.”

Voor de negen uniformcamera’s betaalt de Turnhoutse politie ongeveer 10.000 euro.